توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الخميس المقبل

تواصل – خالد العبدالله:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية من مساء اليوم الأحد على مرتفعات مناطق جازان “تشمل الأجزاء الساحلية منها “، وعسير والباحة تمتد إلى نجران.

كما يتوقع هطول الأمطار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة “تشمل الطائف والعاصمة المقدسة” تمتد إلى منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية والجنوبية لمنطقة الرياض، كما لا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمناطق (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير) بالأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية من يوم الثلاثاء على منطقتي القصيم وحائل تمتد لتشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك ومن ثم تؤثر على الأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية وتستمر حتى مساء الخميس المقبل – بمشيئة الله-..