وفاة «تركي السديري» رئيس تحرير جريدة «الرياض» الأسبق

تواصل – الرياض

أعلنت مؤسسة اليمامة الصحفية وفاة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري، رئيس تحرير جريدة الرياض الأسبق، ورئيس هيئة الصحفيين السابق، والذي توفي صباح اليوم الأحد، ونعت المؤسسة “السديري” في بيان لها وقدمت أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وأبناء الفقيد.

“السديري”، ولِدَ سنة 1363 هـ بمدينة الغاط، التابعة لمنطقة الرياض، وتلقى تعليمه بمدينة الرياض ، عمل كرئيس تحرير جريدة “الرياض” منذ عام 1394 وحتى قبول استقالته بتاريخ 16 شوال 1436 لمدة 41 سنة، وأطلق عليه لقب “ملك الصحافة” الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.