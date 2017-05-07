موقع أمريكي يكشف عن الهدف من وراء صفقات الأسلحة الضخمة للمملكة

تواصل – سامر محمد:

عندما يصل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى المملكة في أول محطاته الخارجية في 19 مايو الجاري، فإن عقود أسلحة بنحو 100 مليار دولار ستكون في انتظار توقيعه، وذلك وفقا لموقع “ذا ميديا لاين” الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن هذا المبلغ يمثل ثلث ما تسعى المملكة لشرائه خلال السنوات العشر القادمة من الولايات المتحدة، وتهدف تلك الصفقات للحفاظ على التفوق العسكري السعودي في المنطقة، مع عدم السماح بخسارة الكيان لتفوقه العسكري النوعي.

واعتبر الموقع أن المبلغ الكبير دليل على حجم المشتريات الواسعة المعروضة أمام الرياض، والتي تهدف لتغطية كافة احتياجات المملكة الدفاعية الضرورية.

وتحدث عن أن صفقات الأسلحة من شأنها أن تمثل حافزاً لتنشيط الاقتصاد الأمريكي، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين.