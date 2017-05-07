ميزة متوفرة في هواتف «هواوي» ومفتقدة بـ«آيفون» و«جالاكسي»

تواصل ـ وكالات :

يحتاج بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى تشغيل أكثر من نسخة من تطبيقات التواصل على هاتفهم مع امتلاكهم أكثر من حساب على تلك الشبكات، وإذا امتلك مستخدم حسابين على شبكة تواصل اجتماعي، وأراد استخدام الحسابين ففي كل مرة عليه أن يسجل الخروج من الحساب الأول ثم تسجيل الدخول بالحساب الثاني لأن أغلب الهواتف الذكية لا تسمح بتشغيل أكثر من نسخة من التطبيقات.

وتبين بعد أن هواتف هواوي الصينية توفر هذه الميزة بشكل افتراضي ودون الحاجة إلى تطبيقات إضافية متفوقة على هواتف سامسونج وأبل التي تسيطر على عالم الهواتف الذكية.

وتحمل هذه الميزة في هواتف هواوي اسم APP TWIN أي التطبيق التوأم، وهي تسمح للمستخدم بتشغيل نسخة توأم من أي تطبيق دون الحاجة إلى برامج إضافية.

وتعد هذه الميزة ضرورية في هواتف هواوي التي تعتمد على شريحتين هاتفيتين لكي تمكن المستخدم من تشغيل نسختين من واتساب كل منهما تعتمد على رقم هاتفي في إحدى الشريحتين.

ولا يقتصر الأمر على واتساب، بل يمكن للمستخدم تشغيل أكثر من نسخة من فيسبوك أو تويتر أو سناب تشات وغيرها من التطبيقات.