«MuscleWiki Fitness».. تطبيق لتمرين المجموعات العضلية بطريقة صحيحة

تواصل ـ وكالات:

أعلنت شركة جوجل عن تطبيق MuscleWiki Fitness، المتوفر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”، لمجموعة تمارين عضلية بطريقة صحيحة، حيث يسعى كل شخص للحصول على قوام ممشوق وجسم مفتول العضلات من خلال التمارين الرياضية، ولكنه قد يفتقر إلى الخبرة والمعرفة الكافية لأداء التمارين المناسبة لمجموعات العضلات المختلفة.

ويمتاز هذا التطبيق بشرح التمارين المناسبة على نموذج مرسوم للجسم، والذي تظهر عليه المجموعات العضلية الفردية، التي يمكن للمستخدم اختيارها، سواء كان ذلك للذكور أم للإناث، وبالإضافة إلى ذلك يتم عرض تمارين مختلفة كمقاطع فيديو، مع شرح باللغة الإنجليزية، ويشتمل التطبيق أيضاً على تمارين تقوية العضلات والاستطالة.

ولا يجوز للمستخدم الاعتماد على التطبيق واحد فقط، حيث يتعين عليه في البداية الاستفسار عن التمارين الرياضية من مدرب محترف، وذلك لتجنب التعرض لإصابات أو تحميل خاطئ على الجسم، وبعد المعلومات الأولية من المدرب فإن التطبيق يعتبر وسيلة تذكير مناسبة أثناء أداء التمارين الرياضية.