 «مهارات» تقلص فرص الحصول على عمل عند التقدم إلى وظيفة | صحيفة تواصل الالكترونية

«مهارات» تقلص فرص الحصول على عمل عند التقدم إلى وظيفة

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«مهارات» تقلص فرص الحصول على عمل عند التقدم إلى وظيفة

تواصل ـ وكالات:

أظهرت دراسة جديدة أن وضع بعض “المهارات” قد يضر بفرص الحصول على العمل، على خلاف ما يحرص الكثير من الباحثين عن عمل، على تعبئة سيرهم الذاتية بالمواصفات التي تجذب الشركات لتعيينهم.

وأظهرت إحصائية أجراها موقع “باي سكيل”، المختص بأمور الوظائف والتعيين، 25 مهارة خاصة، يجب أن تتجنب ذكرها في السيرة الذاتية، وتأتي أبرز الخبرات التي قد تضر باستمارة السيرة الذاتية في التقديم على عمل كالتالي:

1- ترتيب الملفات

2- العمل في مركز اتصالات

3- العمل في مركز استعلامات

4- التعبئة والتغليف

5- إتقان السباكة

6- إتقان أمور الشحن

7- إجادة الطباعة

8- تقني كمبيوتر كمهارة إضافية

9- الخبرة في إدارة عقار

10- إتقان إعداد وتحضير مستندات

وذكرت إحصائية الموقع أن السير الذاتية التي تشمل هذه المصطلحات تعرض أصحابها لتراجع في الرواتب بنسبة 15 بالمئة.

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