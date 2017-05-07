«فطن» تزور «المتوسطة الثانية» بالدرعية.. وتشهد معرضاً إبداعياً للطالبات

تواصل ــ متابعات

في إطار مواصلة برنامج “فطن” التابع لوزارة التعليم في القيام بنشاطاته المتعلقة بتنمية مهارات الطلاب والطالبات في المملكة، قام وفد من “فطن” بزيارة “المتوسطة الثانية” بالدرعية.

وضم الوفد كلاًّ من: “هدى علي الحمود مشرفة عموم بالوزارة منسقة لفطن، ومريم العتيبي من إدارة تعليم الرياض وموضي المليـك، المساعد لشؤون الطالبات ــــ مكتب شمال، وذلك لحضور “برنامج فطن” والمعرض المصاحب له، والمشاركة في دعم وتفعيل المشاركة الإبداعية للطلاب.

وكان في استقبال الوفد الأستاذة “نجلاء إبراهيم السحيباني ـ قائدة المتوسطة الثانية” بالدرعية، والتي أشرفت على إعداد الحفل المكون من عدة فقرات.

وبدأ حفل برنامج “فطن” بالقرآن الكريم، ثم النشيد الوطني، ثم كلمة لقائدة المدرسة رحبت فيها بالزائرات الضيوف، وأعربت فيها عن شكرها الجزيل لمدير تعليم الرياض مثمنة له جهوده المبذولة لتفعيل “برنامج فطن”.

وأتبعت “السحيباني” كلمتها بقصيدة لبرنامج فطن جادت بها قريحتها، ثم قصيدة أخرى للأستاذة موضي العمار، ثم توالت فقرات الحفل والذي تنوعت ما بين قصائد ومشاهد تمثيلية وأناشيد وغيرها، تخللها حوار مع الطالبات وذلك لمعرفة مدى استفادتهن من الدورات المقدمة لهن.

ثم قامت الزائرات بزيارة الأركان المتعددة للبرنامج والتي أبدعتها أنامل معلمات وطالبات المدرسة، حيث عرفت كل طالبة بركنها من ضمنها: (أنا فطنة بغذائي.. أنا فطنة للإسعافات الأولية.. أنا فطنة بحجابي… أنا فطنة لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وغيرها).

واختتمت الزيارة بالاطلاع على شهادات المدرسة ومنجزاتها المتعددة لبرنامج فطن والتي أهمها: حصول المدرسة على شهادات تقدير من مكتب شمال لبرنامجها (أنا فطن لأحميك يا وطني)، شهادة شكر من مكتب شمال في تنفيذ برنامج (فطن)، دعم وتفعيل المشاركات الإبداعية لطالبات المدرسة.

إلى جانب حصول المدرسة أيضاً على شهادات شكر من المكتب لأقامتها ورشة (كن فطن لمعلمات التربية الفنية) على مستوى مكتب الشمال وحصول المدرسة شهادات المبادرات النوعية من مكتب شمال لإقامة عدة برامج تخدم فطن وغيرها من المجالات.

وبرنامج “فطن” هو برنامج وقائي وطني للطلاب والطالبات أطلقته وزارة التربية والتعليم، للعناية بتنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية، ويسعى من خلال خطته الاستراتيجية، والتدريبية، والإعلامية، أن يكون الأول وقائياً محلياً وإقليمياً.