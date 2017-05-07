ملتقى الجمعيات الأهلية بمكة.. 6 توصيات لتحقيق الشراكة التنموية (صور)

تواصل ـ بدر العبدر الرحمن:

خَلُص الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة، والذي عقد مؤخراً بفندق “هيلتون” بأبراج “جبل عمر”، والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إصدار 6 توصيات؛ تهدف إلى تحقيق الشراكة التنموية في العمل الخيري، عبر إطلاق مبادرات لتعزيز تلك التوصيات، تضمن إعداد معجم شرعي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، وسن نظام تشريعي يتيح للدعم المالي.

وأقيم مساء السبت الماضي الحفل الختامي للملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومشرف عام فرع الوزارة بالمنطقة. من جهته أوضح المشرف العام على الملتقى ونائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة معتوق اللحياني: أن فكرة إقامته؛ تهدف إلى إبراز أثر الجهات الخيرية في تحقيق التنمية في مجالاتها المتنوعة، وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي، وتقديم مبادرات نوعية في التنمية المجتمعية، تعزيز القناعة بأهمية العمل الخيري وأثره الحيوي في البناء المجتمعي، وفق ما ورد بشعاره: «العمل الخيري والشراكة التنموية»، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 420 جهة أهلية بمنطقة مكة في فعاليات ملتقى هذا العام والذي أقيم من الفترة 15-16-17 شعبان بأبراج جبل عمر “هيلتون” برعاية أوقاف الموسى الخيرية ومؤسسة سلمبان الراجحي الخيرية وأوقاف المحسيني وآل الجميح الخيرية.

وأضاف: إن الملتقى اعتمد 6 توصيات هي:

1 – إعداد معجم شرعي لتأصيل وتحرير مفاهيم ومصلحات العمل الخيري والتنموي.

2 – تقنين مصفوفة علمية تؤطر لخارطة بحثية استشراقية في العمل الخيري والشراكة التنموية.

3- تأسيسُ لجان تنسقية بين قطاعات التنمية المجتمعية لتفعيل المبادرات التنموية التي توصل إليها الملتقى.

4 – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة باستمرار، تستهدف تبادل المعلومات والإحصاءات الخاصة بمجالات العمل الخيري والشراكة التنموية في المجتمع السعودي لتيسير التواصل والتنسيق والتكامل والشراكة بين المعنييين في قطاعات التنمية المجتمعية بهذا المجال.

5 – سَن نظام تشريعي يتيح وييسر الدعم المالي المستمر للجمعيات الأهلية في ظل مناخ يتسم بالشفافية والمحاسبة.

6 – الاستمرارية في عقد مثل هذه الملتقيات ذات العلاقة بدور العمل الخيري في استقرار المجتمع، وقياس أثر مخرجاته ورصد احتياجاته، ومعوقات تحقيق أهدافه، وذلك على مستوى مختلف مناطق المملكة.