وزير هندي يدعو لتوسيع الوجود الدبلوماسي السعودي في بلاده

تواصل – سامر محمد:

حث وزير شؤون الجالية الهندية في الخارج بولاية تيلانجانا وزارة الشؤون الخارجية بالحكومة المركزية على إقناع المملكة بتوسيع تواجدها الدبلوماسي في الهند وإنشاء قنصلية في مدينة “حيدر أباد” الشهيرة.

وطلب الوزير “كيه تاراكا راما” من وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية “فيه كيه سينغ” البحث في إمكانية توجيه الدعوة للمملكة من أجل إقامة قنصلية جديدة.

وأشارت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية إلى أن دعوات مشابهة انهالت على وزير الدولة للشؤون الخارجية من أجل حث المملكة على إنشاء القنصلية.

وتحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أن المملكة عليها أن تشعر بالحاجة لفتح قنصلية جديدة، لكنه أكد على أن المسألة ستناقش على أعلى مستوى.