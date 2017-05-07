 «التخصصات الصحية» تتوعد منتحلي الشخصيات في اختباراتها | صحيفة تواصل الالكترونية

«التخصصات الصحية» تتوعد منتحلي الشخصيات في اختباراتها

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«التخصصات الصحية» تتوعد منتحلي الشخصيات في اختباراتها

تواصل – بدر العبدالرحمن:

شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أنها تقف بحزم ضد أي ممارسات مخالفة خاصة انتحال الشخصيات، وذلك خلال ضبطها متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه في إحدى مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الخدمات الطبية الإسعافية (EMS)، حيث باشرت “الهيئة” تنفيذ لائحة الاجراءات لمثل هذه المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان، أن لوائح “التخصصات الصحيةة” فيما يتعلق بالغش في اختبارات التصنيف المهني جادة وصارمة إذ تصل إلى المنع من العمل وتبليغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضاف الزهيان، أن لائحة التصنيف المهني تحدد في فصلها الثاني للممارس الصحي العقوبات التي تترتب على الغش في حال ثبوته والتي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام نظراً إلى أن الممارسة الصحية تتصل بشكل مباشر بسلامة المرضى والمجتمع وأي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية.

وأكد أن المراكز التي تقدم فيها اختبارات “الهيئة” تمتلك الخبرة والقدرة العالية لضبط محاولات انتحال الشخصية عبر وسائل تقنية متقدمة، داعياً الممارسين الصحيين إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي، حيث تفترض “الهيئة” في الممارس الوعي والإدراك والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.

 

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