 وافد يصدم 3 سيارات بمركبة تعليم قيادة في الخُبر.. وتغريم كفيله 17 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

وافد يصدم 3 سيارات بمركبة تعليم قيادة في الخُبر.. وتغريم كفيله 17 ألف ريال

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وافد يصدم 3 سيارات بمركبة تعليم قيادة في الخُبر.. وتغريم كفيله 17 ألف ريال

تواصل – الخبر:

غُرم مواطن بالخبر، بدفع 17 ألف ريال تكلفة إصلاح ثلاث سيارات، تضررت في حادث تسبب فيه مكفوله بمركبة اختبار القيادة داخل مركز تعليم القيادة بالمنطقة الشرقية.

وقال المواطن -ويدعى “جمال العلي”- إن مكفوله الذي يحمل الجنسية الهندية قام بالضغط على مزود الوقود بدلاً من الفرامل؛ مما أدى لاندفاع مركبة التعليم واصطدامها بالسيارات الأخرى، مبيناً – وفقاً لـ “الوطن” – أنه تبين بعد الحادث أن السيارات غير مؤمَّن عليها.

وأوضح أنه تم إلزامه بدفع 17 ألف ريال تكلفة إصلاح السيارات، وإيقاف مكفوله لدى شرطة الخبر، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة، لافتاً إلى أنه تم إيقاف خدماته لعدم دفع المبلغ، مما ألحق به ضرراً كبيراً.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن مدارس تعليم قيادة السيارات غير ملزمة بالتأمين على مركباتها.

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