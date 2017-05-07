 الجيش اليمني يحقق تقدماً ضد الانقلابيين غرب تعز | صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش اليمني يحقق تقدماً ضد الانقلابيين غرب تعز

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الجيش اليمني يحقق تقدماً ضد الانقلابيين غرب تعز

تواصل – واس:

أكد مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش في بلاده، مستمرة في تحقيق تقدم في جبهات ‏القتال الغربية بمحافظة تعز خاصة في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد.‏
وأوضح المصدر في تصريح نقله اليوم موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش اليمني، أن القوات ‏استعادت السيطرة على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات المتمردين في منطقة ‏الهاملي التابعة لمديرية موزع ، مبينا أن التقدم المحرز يأتي تزامنا مع غارات مكثفة للطيران ‏الحربي لقوات التحالف استهدفت تعزيزات ومعدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا ‏الانقلاب في منطقة البرح بمديرية مقبنة ومنطقة الهاملي في مديرية موزع ومركز المديرية، ‏إضافة إلى غارات أخرى استهدفت الميليشيا في معسكر خالد.‏

وفي الجبهة الشرقية من محافظة تعز، أفاد المصدر أن قوات الجيش اليمني، والمقاومة ‏الشعبية أحبطت محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في محيط وادي صالة ومعسكر التشريفات ‏شرقي مدينة تعز.‏

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