القطيف.. والد الطفل جواد يروي لحظة مقتل ابنه في حضن أمه برصاص الإرهابيين (فيديو)

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كشف والد الطفل جواد الداغر، تفاصيل مقتل ابنه إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار بعشوائية على المارة وعابري الطريق في حي المسورة بالقطيف، مما أدى إلى إصابة ابنه جواد برصاصة في الرأس تسببت في وفاته.

وروى والد الطفل “جواد”، في تصريح لقناة “الإخبارية” لحظات استهداف مركبتهم بالرصاص من قبل العناصر الإرهابية، موضحا أنه ضل الطريق في أحد الشوارع المظلمة أثناء مروره بسيارته مع عائلته ليدخل في مكان إطلاق النار، وفوجئ باستهداف مركبته بوابل من الرصاص.

وأضاف الداغر أنه حاول الالتفات لمعرفة مصدر الرصاص والاستدارة بمركبته للهرب من المكان سريعاً لإنقاذ أطفاله وزوجته، الذين بدت عليهم علامات الرعب والخوف من المشهد، مبيناً أنه فوجئ خلال التفاته للاطمئنان على أطفاله بتفجر رأس ابنه “جواد”، بعد إصابته برصاصة وهو مختبئ داخل حضن والدته، ليمتلئ المقعد الخلفي بالدماء.