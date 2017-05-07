أمريكا: صفقة أسلحة للمملكة بـ100 مليار دولا

تواصل – الرياض:

أكد مسؤول في البيت الأبيض أمس الأول، أن الولايات المتحدة توشك أن تكمل صفقة لبيع أسلحة للسعودية، تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، لتتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترمب للمملكة الأسبوع القادم، في 21 مايو الجاري.

وأوضح المسؤول أن الصفقة تشمل أسلحة، وصيانة، وسفنًا، وصواريخ للدفاع الجوي، وللأمن البحري، تهدف لتعزيز بناء قدرات السعودية للرد على التحديات التي تواجهها، بحسب “عكاظ”.

وكشف أن ترامب سيحضر قمة مع 56 ملكًا ورئيسًا لدول عربية وإسلامية تمت دعوتهم للمشاركة فيها، وستناقش مكافحة التطرف، ووقف تمويل الإرهاب، وكيفية مجابهة تهديد “داعش”، والمتمردين في اليمن، والتهديدات الناجمة عن الصواريخ البالستية، والملاحة في البحر الأحمر.

وبدأت الرياض منذ أمس، استعداداتها لاستقبال ملوك ورؤساء وزعماء وقادة الدول المشاركة لمناقشة الملفات التي تشعل المنطقة.