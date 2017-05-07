المملكة الخامسة عالمياً في انخفاض أسعار المساكن بـ9%

تواصل – الرياض:

احتلت المملكة المرتبة الخامسة في سلم انخفاض متوسط أسعار المساكن، وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي أظهر انخفاضه بنهاية 2016 (مقارنة الربع الرابع 2016 مع الربع الرابع 2015) بنسبة 8.7 في المائة.

وأظهرت أحدث إحصاءات صندوق النقد الدولي حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016، البرازيل كأول دولة في سلم انخفاض أسعار المساكن بنسبة انخفاض 21.7 في المائة، فأوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 12.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حلت روسيا بنسبة انخفاض 11.3 في المائة، وفي المرتبة الرابعة قطر بنسبة انخفاض 11.2 في المائة، وجاءت هونج كونج والإمارات العربية المتحدة في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بنسب انخفاض لنفس الفترة 8.3 في المائة ونحو 5.4 في المائة حسب الترتيب، بحسب “الاقتصادية”.

ويتوقع وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها دول مجلس التعاون، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليه من اضطرار حكوماتها إلى الاعتماد على سياسات اقتصادية ومالية متشددة ومرشدة، عدا الإصلاحات الهيكلية التي بدأت العمل بها (خصوصا السعودية)، أن تستمر الضغوط لفترة أطول على الأسواق العقارية والإسكان في تلك الدول، وأن تشهد الأسعار المتضخمة للأصول العقارية مزيدا من الانخفاض.