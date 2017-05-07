تحليل الإيدز خلال 10 دقائق في المراكز الصحية بالمملكة

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الصحة عن استحداث تحليل جديد لفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” لا يستغرق سوى 10 دقائق، مشيرة إلى أن الفحوص الطبيّة الخاصة بذلك تتم في المراكز الصحية المنتشرة في مدن وأحياء المملكة، ومن خلال عيادة متنقلة تمر على بعض المناطق والمجمعات والأحياء الشعبية.

قال مدير الشؤون الوقائية للطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بجدة الدكتور محمد عسيري، وفقا لـ”الوطن”، إن “وزارة الصحة وفّرت تحليلا جديدا لفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” تظهر نتائجه من 5 إلى 10 دقائق، والنتيجة تسلّم للخاضع للفحص بشكل مباشر وفوري، ولا يطلب من صاحبها الإفصاح عن أي معلومة شخصيّة تخصّة”.

وأضاف أن “هذا النوع من الفحص بدأ في المراكز الصحية بمناطق ومدن المملكة منذ ما يقارب الشهر، وهناك عيادة متنقلة عبارة عن باص تقوم بالتحليل، ولدى العاملين فيها جدول موزّع على بعض المناطق والمجمعات والأحياء الشعبية لإجراء التحاليل اللازمة للأشخاص الراغبين، مع الحفاظ على الخصوصية للرجال والنساء، وفي حال اكتشاف الفيروس يأتي المريض إلى عيادات الإيدز لاستكمال الإجراءات اللازمة»، مشيرا إلى أن دقّة هذا النوع من الفحص 99%.