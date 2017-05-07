قائد المدرسة المُقال بتبوك: القرار «مُجْحف» وصدر دون تحقيق

تواصل – تبوك:

انتقد القائد التربوي لمدرسة أبوبكر الرازي الابتدائية في منطقة تبوك، قرار إعفائه إثر واقعة تمزيق طلبة المدرسة الكتب الدراسية بعد تأديتهم الاختبارات قبل أيام، واصفا القرار بـ”المجحف” لصدوره دون مساءلة أو تحقيق.

وقال عبدالله البلوي قائد المدرسة: “إن جميع الإجراءات التربوية المبلّغة لنا من إدارة التعليم التي أؤمن بها من واقع تجربة عمل دامت 28 عاماً تمّ تطبيقها على رغم أن المدرسة غير مكتملة التشكيلات الإدارية، وهي مثبتة لتنبيه الطلاب بأهمية المحافظة على الكتب وعلى المرافق العامة وعلى حقوق الوطن وممتلكاته سواء كتباً أو غيرها”، بحسب “الحياة”.

وأضاف: “المنصف يراهن على نجاح المدرسة في إنشاء جيل تأسّس على حب الوطن والمحافظة على ممتلكاته لأنها تضم 659 طالباًً؛ إذ حصرنا بعد الواقعة نحو 10 طلاب فقط وهو أمر طبيعي، وكان الحصر قبل انتشار مقطع الفيديو من طريق طلاب بالمدرسة الذين أدركوا حجم الخطأ الذي ارتكبه عدد قليل من زملائهم، وهذا بحد ذاته نجاح للمدرسة في تعزيز المسؤولية لدى الطلاب”.

وأشار إلى أن معظم الطلاب يذهبون إلى منازلهم القريبة جداً من المدرسة سيراً على الأقدام بموافقة أولياء أمورهم، وهو الأمر الحاصل في جميع مدارس أحياء المملكة، كما أن المعلم المناوب لديه ما يُدلي به كتابياً بأن ما تمّ رميه لم يكن كتباً دراسية؛ بل دفاتر، وهذا لا يعني موافقتنا على ذلك، وسنقوم بإظهارها للجنة التي ستحضر (الأحد) للتحقيق، مبدياً أسفه الكبير بأن يصدر قرار إعفاء من دون تحقيق مسبق.