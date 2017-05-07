«المياه الوطنية»: إقفال الفواتير المتأخرة في السداد خلال شهرين

تواصل – الرياض:

تعكف الشركة الوطنية للمياه على الترتيبات اللازمة لإنهاء جميع الفواتير المتراكمة من تأخيرات سداد المستهلكين في فترات سابقة خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد إنهاء إجراءات تحسينية لتعرفة المياه.

وأكدت الشركة على لسان متحدثها المهندس خالد المصيبيح، أن الشركة تعمل على ترتيبات لإقفال الفواتير والمديونيات المفروضة على المستهلكين، حيث ستتم خلال الشهرين المقبلين تقريبا، مشيرا إلى خيارات ستتاح للمستهلكين لتسديد الفواتير وإقفال المديونية أو تقسيط المبلغ بعد سداد جزء من مبلغ المديونية بحسب “الاقتصادية”.

وقال “أصبح هناك تنظيم أكثر ودقة أكبر في إصدار الفواتير، والأخطاء تقلصت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، وتوجد إجراءات تحسينية كبيرة، لوجود خطوات كثيرة قبل وصول الفاتورة للمستهلك”.

ونفى المهندس المصيبيح، أي زيادة لتعرفة المياه، مؤكدا أن السعر لم يطرأ عليه تغيير بعد القرار السامي العام الماضي.