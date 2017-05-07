 «بلدة العوامية» تتقدم بالشكر للقيادة على حماية أرواح المواطنين أثناء الحملة الأمنية | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلدة العوامية» تتقدم بالشكر للقيادة على حماية أرواح المواطنين أثناء الحملة الأمنية

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«بلدة العوامية» تتقدم بالشكر للقيادة على حماية أرواح المواطنين أثناء الحملة الأمنية

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

شكر أهالي بلدة العوامية، القيادة الرشيدة، على نقل الأهالي والأسر من منازلهم إلى مناطق آمنة، وحماية الأهالي أثناء الحملة الأمنية، وتوفير طرق آمنة مراعاة الطلاب والطالبات، وكذلك الموظفين.

وتمنى الأهالي أن تنتهي الأمور على خير لما فيه صالح الوطن الغالي، وقدموا الشكر لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز “حفظه الله” على جهوده واهتمامه ورعايته لمصالح المواطنين في العوامية، وفِي غيرها من مناطق المنطقة الشرقية.

ومدحوا جهود محافظ القطيف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الصفيان “رعاه الله” على متابعته المستمرة وتذليل كل المعوقات التي تعترض مصالح المواطنين.

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