«مدني القريات» يخمد حريقا شب بسطح أحد محلات الخضروات

تواصل – أحمد الرمال:

نجح مدني القريات في السيطرة على حريق شب في مخلفات ورقية على سطح أحد المحلات في سوق الخضار المركزي، وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي ‘‘إنه ورد بلاغ أمس السبت يفيد بوقوع حريق داخل محل تجاري بسوق الخضار المركزي.

وأضاف على الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق بمخلفات ورقية على سطح أحد المحلات بسوق الخضار المركزي، وقد تم السيطرة عليه، وإخماده ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

والدفاع المدني إذ يتمنى السلامة للجميع يأمل من الأخوة أصحاب المحلات التجارية أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات ومراعاة إرشادات السلامة في التعامل مع المخلفات الورقية وعدم تخزينها.