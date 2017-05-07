اليمن.. مليشيا الحوثي تقتحم مركزاً طبياً وتنهب محتوياته بالضالع (صور)

تواصل – وكالات:

اقتحمت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مركزا طبيا تابعا لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيري، بمدينة جبن شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن مساء مس السبت.

وأكد سكان محليون، أن المليشيات اقتحمت، مركز الأم والطفل الطبي التابع لجمعية الإصلاح، بقوة السلاح وقامت بنهب كل معداته وأجهزته الطبية.

وأشار الأهالي، إلى أن مسلحي المليشيا قاموا بتحويل المركز إلى ثكنة عسكرية، عقب تهجير كل الأسر التي كانت تسكن الأدوار العلوية من المركز تحت قوة السلاح، بحسب “الموقع بوست”.

وفي سياق متصل، تواصل المليشيا اختطاف المواطنين بمدينة جبن، حيث اختطفت المواطن أيمن على مثنى الهراش، واقتادته إلى أحد السجون التابعة لهم بالمدينة، كما وقامت المليشيا بنهب سيارة تابعة له عقب اختطافه من جوار منزله.