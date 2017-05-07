«بلدية طريف» تغلق محلا وتصادر 3 أطنان أغذية فاسدة

تواصل – خالد العبدالله:

نفذت بلدية محافظة طريف، ممثلة بقسم صحة البيئة، جولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة قبل أيام من بدء شهر رمضان المبارك.

وقالت بلدية طريف عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إنه تم إغلاق محل ومصادرة ثلاثة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، بمتابعة رئيس البلدية المهندس الظمني الرويلي‘‘.

هذا ومن المقرر، أن تطلق أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة بإدارة المسالخ وصحة اللحوم في وكالة الخدمات حملة توعوية تستهدف مستفيدي المسالخ بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد في مسلخ الدمام المركزي، تحت عنوان (اسألني عن صحة اللحوم).