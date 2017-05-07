 الجوف.. ضبط وافدين امتهنوا صيانة الجوالات بالمخالفة لقرار «التوطين» | صحيفة تواصل الالكترونية

الجوف.. ضبط وافدين امتهنوا صيانة الجوالات بالمخالفة لقرار «التوطين»

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الجوف.. ضبط وافدين امتهنوا صيانة الجوالات بالمخالفة لقرار «التوطين»
تواصل – خالد العبدالله:
 
ألقى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف القبض على وافدين حوّلوا شقةً سكنية إلى مقر لصيانة وبيع الجوالات، في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات.
وذكر مدير فرع وزارة العمل بالجوف عبدالعزيز الرويلي، أن بلاغ مواطن قاد الفرق التفتيشية المكلفة إلى ضبط عمالة وافدة في مدينة سكاكا مارست صيانة الجوالات داخل إحدى الشقق السكنية في حي الشلهوب، حيث تمت مداهمة الموقع من قبل الفرق التفتيشية وفرق الضبط الميداني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” مؤكدة أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.
ولفتت الوزارة النظر إلى استمرار حملات التفتيش على مختلف مواقع الاتصالات في كافة المناطق والمحافظات لتحقق من التوطين وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

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