«البلديات» تناقش إنشاء 7 آلاف موقفاً ذكياً بالرياض

تواصل – الرياض:

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العليا ورشة عمل لمناقشة منهجية إشراك القطاع الخاص في “المواقف الذكية” حيث من المزمع طرح مشروع لإنشاء وتطوير وتجهيز أكثر من سبعة آلاف موقفا في المنطقة المركزية لمدينة الرياض في المحيط الواقع بين كل من طريق مكة المكرمة والعروبة والملك فهد والعليا.

شارك في الورشة مختصون من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وامانة منطقة الرياض وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح المشاركون، أن هذه الورشة تهدف إلى أخذ مرئيات القطاع الخاص حيال النماذج التي سيتم طرحها وقياس شهية المستثمرين لمثل هذه الفرص وتهيئة السوق بما يضمن الدخول بشراكة مربحة بين القطاع البلدي والمستثمر وبما يضمن ديمومة تقديم الخدمة بالشكل الأمثل بحسب ‘‘الرياض‘‘.

كما أكد المشاركون أن معالجة أزمة المواقف تمثل أحد أهم عناصر منظومة النقل للارتقاء بإدارة النقل العام في المدينة.

وامتازت هذه الورش بتفاعل من قبل ممثلي القطاع الخاص وخصوصا بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية كمشرع وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العليا كمنظم والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الجهة المناط بها تطوير استراتيجية النقل في المدينة.