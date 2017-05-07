البرلمان العربي: هذه رسائل «القمة الخليجية العربية الأمريكية»

تواصل – الرياض:

اعتبر الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن عقد القمة الخليجية العربية الأمريكية المرتقبة، في هذا التوقيت، هو إنجاز كبير للمملكة العربية السعودية، وانعكاس لمساعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتكوين رؤية عربية موحدة تجاه قضايا المنطقة، والتناقش بشأنها مع الولايات المتحدة، التي تربطها علاقات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأضاف، أن القمتين الخليجية الأمريكية والعربية الاسلامية الأمريكية تنعقد في ظرف دقيق، فالنظام الإيراني لا يزال يهدد أمن واستقرار الخليج والعالم العربي والإسلامي من خلال الاستمرار في تغذية الصراعات ونشر الطائفية في العالمين العربي والإسلامي، وتكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية والإسلامية، وعدم احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التعامل مع الدول العربية والإسلامية انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتابع: الإرهاب لا يزال يضرب الدول العربية، وتتمدد تنظيماته داخلها بدعم من دول إقليمية وأجنبية؛ والاحتلال الإسرائيلي مستمر في احتلاله للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، ويمارس أقسى أنواع الظلم والاضطهاد على الشعب الفلسطيني الصامد، والذي إحدى مظاهره اليوم إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأكد أن عقد القمة الخليجية العربية الأمريكية في هذا التوقيت يُعطي رسالة واضحة للعالم أن الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لديهم علاقات متميزة ويمكن أن يشكلوا شراكة استراتيجية تُسهم في معالجة التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي وتؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة.