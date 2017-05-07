ضبط خاطفة الطفلة «شوق».. وشرطة الرياض تكشف التفاصيل

تواصل – خالد العبدالله:

عثرت شرطة منطقة الرياض، قبل قليل، على الطفلة، شوق سليمان إبراهيم، التي تعرضت للاختطاف ظهر اليوم السبت، بأحد المتاجر بحي نسيم بالرياض من قبل امرأة مجهولة.

وأضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض فواز الميمان أنه في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً من اليوم السبت ورد لمركز شرطة النسيم تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ سليمان إبراهيم الزويل (34 عاما سوري الجنسية) عن فقده لابنته شوق التي تبلغ من العمر عامين أثناء تواجدها برفقة ذويها داخل أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة الرياض واختفاءها من داخل السوق.

وأضاف أن تسجيلات الفيديو الموثقة لدى أمن السوق أشارت إلى خروج الطفلة من السوق في غفلة من ذويها برفقة امرأة مجهولة ولم تظهر أي دلائل تساعد في عملية البحث، ونظرا للأهمية البلاغ وخطورته فقد أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تحليل البلاغ وحصر الاشتباه والعمل على استعادة الطفلة سالمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي استنفرت كافة طواقمها وفٌعلت غرفة عمليات على مدار الساعة للعمل على تحديد مكان تواجد الطفلة وضبط الجانية ومعرفة دوافع تصرفها، وبفضل من الله أسفرت التحريات المتخذة في جميع الاتجاهات إلى حصر الاشتباه في امرأة (سعودية 23 عاما) ظهرت في تسجيلات الفيديو الموثقة لدى إدارة الأمن مصطحبة الطفلة، حيث أقرت باستدراج الطفلة واصطحابها لإحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة لغرض في نفسها؛ مؤكدة أنه لا تربطها بالفتاة أو عائلتها أي صلة أو سابق معرفة كما تبين أنها على علاقة بأحد الأشخاص والذي قبض عليه هو الآخر.

وتابع متحدث شرطة الرياض، أنه تم ضبط المتهمة وإيداعها سجن النساء بمنطقة الرياض وتسليم الطفلة لوالدها بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها ولله الحمد، كما تم ضبط من تربطها به علاقة.