جازان.. السيول تجرف سيارة متنزهين بـ«وادي لجب» والدفاع المدني ينقذهم

تواصل – سعود الخالد:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم السبت، من إنقاذ أربعة متنزهين بـ”وادي لجب” السياحي بعد أن جرفت السيول مركبتهم.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم يحيى القحطاني: ‘‘وردنا بلاغ عن احتجاز أشخاص بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن أربعة مواطنين احتجزوا أثناء تنزههم بالوادي، رغم تحذيرات دوريات السلامة‘‘.

وأوضح أن مياه السيول بوادي لجب جرفت مركبتهم، حيث قامت فرق الدفاع المدني بربط وتثبيت مركبتهم بالحبال لمنع استمرار انجرافها وإنقاذ المحتجزين إلى منطقه آمنة، وهم بصحة جيدة، وذلك قبل وصول سيول أخرى من وادي “معري”.

وكرر المقدم القحطاني، تحذيراته وتأكيده بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة، منبهاً إلى عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه.