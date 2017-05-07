محايل عسير.. أهالي «قرى غرغرة» يناشدون المسؤولين دعمهم بالخدمات

تواصل – سلطان السهيمي:

ناشد أهالي قرى غرغرة في محافظة محايل التابعة لمنطقة عسير، المسؤولين بتقديم الخدمات للقرى المنسية من قبل بعض الجهات الخدمية، على حسب قولهم.

وأوضح عدد من المواطنين لـ”تواصل” أن القرى التي تقع شمال غرب محافظة محايل، تفتقر إلى الكثير من الخدمات مثل إنشاء مركز صحي، تسوير المقابر، إنشاء جمعية خيرية، إنشاء شبكة مياه، توفير حاويات نفايات، إكمال مشروع الحديقة بالقرية، استكمال طريق الطحاحين.

ووجه أهالي قرى غرغرة عبر “تواصل” مطالباتهم للمسؤولين للاهتمام بتلك القرى ودعمها بالخدمات اللازمة.