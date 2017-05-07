بعد أن تم طلبها في هجمات «الفدية» الإلكترونية.. تعرَّف على أسرار «البيتكوين» المثيرة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

بعد تعرُّض عدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية حول العالم إلى سلسلة هجمات باستخدام فيروس “الفدية”، لوحظ أن القراصنة يطلبون دفع مبالغ بعملة “البيتكوين” مقابل إعادة فتح الملفات التي تم تشفيرها بواسطة الفيروس.

وبحسب تقنيون، فإن هناك أكثر من 70 ألف محاولة اختراق تمت حول العالم بواسطة فيروس “الفدية”، وطلب معظم القراصنة دفع مبلغ 300 دولار تقريباً لكل عملية، مقابل فك الملفات التي تم تشفيرها في الهجوم، مشترطين أن يكون الدفع بعملة “البيتكوين” فقط.

“البيتكوين”، عملة دولية، صدرت في 2009، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا وجود مادي لها، وتختلف عن العملة التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية تشرف على إصدارها وتنظيمها، مثل البنوك المركزية للدول.

والبيتكوين أشبه ما يكون بحساب بنكي سري، ويمكن تحويلها لعملات تقليدية، تستخدم في شراء المنتجات وعمليات الصرف بين المستخدمين، وتعد ألمانيا أول دولة تعترف بتلك العملة، وافتتحت النمسا أول مصرف لها، بينما بادرت كل من كندا ودبي بإنشاء ماكينات صرف آلي ATM لهذه العملة.