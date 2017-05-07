الجيش السوداني: استشهاد جندييَن في معارك الشرعية باليمن

تواصل- وكالات:

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، عن مقتل اثنين وجرح آخرين من جنوده المشاركين في معارك اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة لدعم الشرعية ضد الانقلابين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، أحمد خليفة أحمد الشامي ‘‘إن القوات السودانية، أحرزت تقدماً في مهامها باليمن‘‘ مضيفاً “استكمالاً لواجباتها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الشقيق، نفذت القوات السودانية سلسلة من العمليات التعرضية الناجحة في محور تقدمها يومي الجمعة والسبت، واحتسبت شهيدين وعدداً من الجرحى.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش السوداني، منذ إعلان التحالف العربي الحرب على الانقلابيين في اليمن، إلى ثمانية قتلى، حيث أعلن الجيش السوداني في أبريل الماضي عن مقتل خمسة من جنوده وجرح 22 آخرين في معارك وقعت هناك.