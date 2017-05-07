 العمل الخيري والتنمية.. موضوعات جلسات اليوم الثاني لملتقى جمعيات مكة الخيرية | صحيفة تواصل الالكترونية

العمل الخيري والتنمية.. موضوعات جلسات اليوم الثاني لملتقى جمعيات مكة الخيرية

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العمل الخيري والتنمية.. موضوعات جلسات اليوم الثاني لملتقى جمعيات مكة الخيرية

تواصل – خالد العبدالله:

استُكملت، صباح اليوم السبت، فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة بجلستين، الأولى عن “العمل الخيري وتنمية المجتمع المحلي (دراسات ميدانية وتجارب محفزة)”، وترأسها الدكتور سالم الديني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة المتحدثين الدكتور خالد الحليبي بورقة عن “دور العمل الخيري في الاستقرار الأسري”.

كما شارك الدكتور صالح العساف بورقة عن “دور العمل الخيري في الاستقرار الاجتماعي”، كذلك شاركت الدكتورة هلا التويجري بورقة عن “دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنمية المرأة”.

الجلسة الثانية كانت عن التجارب التنموية في المجال التعليمي والصحي والاجتماعي، ورأسها الدكتور عدنان البار، أما التجارب، فكانت جمعية تحفيظ القرآن بالطائف، وجمعية زمزم، وجمعية مراكز الأحياء.

أيضاً سيقام، عصر اليوم، محور مستقل عن تحويل القطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية ويقدمه الدكتور سالم الديني.

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