الجوف.. «حرس حدود» يحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة «كبتاجون» (صور)

تواصل – واس:

تمكنت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة العربية السعودية البرية من الأراضي الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، ‘‘إن دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الأراضي الأردنية‘‘.

وأضاف، أنه تم رصد مركبة بعد الاشتباه بها في حدود مسؤوليات قطاع العيساوية، تسير مطفأة أنوارها وعلى الفور تم توجيه الكاميرات للمتابعة، وتحركت قوة متكاملة من الدوريات لاعتراضها، والتأكد من وضعها إلا أن سائقها بادر بالإسراع للهروب في محاولة منه لتضليل رجال حرس الحدود وعلى الفور تمت مطاردته ومحاصرته، والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، وبتفتيش المركبة عثر على ما مجموعه (2100000) مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون).

وأشار العقيد الحربي، إلى أنه تم المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية حيال المركبة والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.