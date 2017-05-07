«جامعة شقراء» توضح حقيقة منع مُسن من حضور حفل تخرج ابنه

تواصل – شقراء:

أوضح المتحدث باسم جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجار الله، حقيقة ما تم تداوله حول منع مسن من دخول حفل تخرج ابنه بالجامعة، مشيراً إلى أن الصورة المتداولة التقطت للرجل في صالة الانتظار قبل افتتاح قاعة الحفل، حيث كان في انتظار الدخول في نقطة التفتيش الأخيرة عند رجال الأمن.

وقال الدكتور الجار الله، خلال اتصال برنامج “ياهلا” التلفزيوني، مساء الجمعة 12 مايو الجاري ‘‘إن مشرف الاستقبال قام بنفسه، وبرفقة حراس الأمن، بإدخال آباء الطلبة الذين يقارب عددهم 90 مواطناً‘‘ مشدداً على أنه لم يتم منع أي ولي أمر طالب من الدخول، وأنه تابع شخصياً دخول هذا المسن، حيث عرَّف بنفسه بأنه إمام مسجد أتى من محافظة عفيف للمشاركة في حفل تخرج ابنه.

وأشار إلى أن مشرف الاستقبال، تأكد شخصياً من تجاوز المسن كل نقاط التفتيش، حتى دخوله إلى الكرسي المخصص له داخل القاعة.

وكان مغردون على “تويتر” قد تداولوا صورة للرجل المسن وهو خارج أمام حفل تخريج الدفعة الثامنة الخميس الماضي.