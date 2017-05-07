 قيادي سُني بإيران: لهذه الأسباب استهدفنا «الخميني» قديماً  | صحيفة تواصل الالكترونية

قيادي سُني بإيران: لهذه الأسباب استهدفنا «الخميني» قديماً 

0
قيادي سُني بإيران: لهذه الأسباب استهدفنا «الخميني» قديماً 

تواصل – وكالات:

قال الدكتور عبدالرحيم ملا زاده البلوشي، مؤسس “رابطة أهل السنة في إيران”، اليوم السبت، ‘‘إنه منذ قيام الثورة في إيران عام 1979 أصبح الخميني يستهدف كل من يخالفه ويخالف مبدأ ولاية الفقيه”.

وأضاف “البلوشي”، تعليقاً على استهداف النظام الإيراني لعلماء السنة، أن الخميني، كان يحاول زرع الطائفية في كل المناطق الإيرانية، خصوصاً مناطق أهل السنة، وعمل على نشر مبادئ ثورته الخاطئة التي هدفت إلى تحقيق مصالحه الشخصية، وهو ما رفضه علماء السنة، وهاجموه، بحسب “الإخبارية نت”.

وأكد، أن النظام الإيراني يحاول استغلال الدين لخدمة أهدافه ومصالحه الشخصية، موضحاً أن هناك مئات من علماء السنة في بلوشستان تم اغتيالهم من قبل عناصر تابعة للنظام الإيراني.

وأشار “البلوشي” إلى أن السنة في إيران، يعانون من اضطهاد وقمع مستمرين من قبل النظام الإيراني الذي يحاربهم ويمنع نشاطهم الدعوي، ويلاحق علماء السنة ويغتالهم؛ لأنه يعتبرهم خطراً كبيراً على مبدأ ولاية الفقيه الذي يكرس الطائفية.

شاهد ايضا

والد الطفلة «شوق» يكشف تفاصيل اختطافها من داخل متجر بالرياض (فيديو)

والد الطفلة «شوق» يكشف تفاصيل اختطافها من داخل متجر بالرياض (فيديو)

بدءاً من الغد.. «تعليم تبوك» تدعو معلمي الرياضيات المعينين لمباشرة عملهم

بدءاً من الغد.. «تعليم تبوك» تدعو معلمي الرياضيات المعينين لمباشرة عملهم

الجيش السوداني: استشهاد جندييَن في معارك الشرعية باليمن

الجيش السوداني: استشهاد جندييَن في معارك الشرعية باليمن

الشيخ سالم السهلي يسجل وصيته قبل وفاته بساعات (فيديو)

الشيخ سالم السهلي يسجل وصيته قبل وفاته بساعات (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>