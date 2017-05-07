قيادي سُني بإيران: لهذه الأسباب استهدفنا «الخميني» قديماً 

تواصل – وكالات:

قال الدكتور عبدالرحيم ملا زاده البلوشي، مؤسس “رابطة أهل السنة في إيران”، اليوم السبت، ‘‘إنه منذ قيام الثورة في إيران عام 1979 أصبح الخميني يستهدف كل من يخالفه ويخالف مبدأ ولاية الفقيه”.

وأضاف “البلوشي”، تعليقاً على استهداف النظام الإيراني لعلماء السنة، أن الخميني، كان يحاول زرع الطائفية في كل المناطق الإيرانية، خصوصاً مناطق أهل السنة، وعمل على نشر مبادئ ثورته الخاطئة التي هدفت إلى تحقيق مصالحه الشخصية، وهو ما رفضه علماء السنة، وهاجموه، بحسب “الإخبارية نت”.

وأكد، أن النظام الإيراني يحاول استغلال الدين لخدمة أهدافه ومصالحه الشخصية، موضحاً أن هناك مئات من علماء السنة في بلوشستان تم اغتيالهم من قبل عناصر تابعة للنظام الإيراني.

وأشار “البلوشي” إلى أن السنة في إيران، يعانون من اضطهاد وقمع مستمرين من قبل النظام الإيراني الذي يحاربهم ويمنع نشاطهم الدعوي، ويلاحق علماء السنة ويغتالهم؛ لأنه يعتبرهم خطراً كبيراً على مبدأ ولاية الفقيه الذي يكرس الطائفية.