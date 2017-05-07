 للوقاية من الهجمات الإلكترونية.. «الاتصالات» تنصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات | صحيفة تواصل الالكترونية

للوقاية من الهجمات الإلكترونية.. «الاتصالات» تنصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات

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للوقاية من الهجمات الإلكترونية.. «الاتصالات» تنصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، الشركات والمؤسسات الكبرى بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري لحمايتها من التجسس والاختراق.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”: “ننصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري، وتثبيت برامج حماية ضد التجسس والفيروسات، والتأكد من مصدر البريد الإلكتروني قبل فتحه”.

يأتي ذلك، بعد أن استهدفت هجمات إلكترونية قرابة 99 دولة حول العالم، وتسببت في تعطيل أنظمة العديد من الشركات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، باستخدام فيروس من برامج الفدية “رانسوم وير” والذي يمنع الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالاً لإعادة تشغيل النظام.

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