«هيئة الاتصالات» توضح آخر المستجدات حول هجمات «طلب الفدية»

تواصل – خالد العبدالله:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، عن آخر المستجدات حول هجمات طلب الفدية (Ransomware) التي ضربت شبكات الكمبيوتر في أكثر من دولة، حيث أوضحت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” أن مركز الأمن الإلكتروني التابع للهيئة رصد الآتي:

1- هجمات عالمية بنوع طلب الفدية Ransomware تم على إثرها إصابة جهات عديدة خارج المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

2- هجمات الفدية تقوم بمنع الوصول لملفات الجهاز وغالباً عن طريق تشفير تلك الملفات ثم فكها في حال الدفع للمهاجم.

3- التحقق من الهجمات بتقييم الخطر على المملكة والجهات الحيوية المحتمل وجود نقاط ضعف في شبكاتها يمكن أن تستغل في هذه الهجمة.

4- إرسال تحذير للجهات الحكومية والحيوية المشتركة معه في برنامج مشاركة المعلومات عن هذه الثغرة الأمنية بتاريخ 18 / 4 /2017.

5- إرسال تحذير مباشر للجهات التي يرى المركز أن لديها ضعفاً في أنظمتها الإلكترونية ومُعرَّضة لهذه الإصابة.

6-الهجمة على مستوى عالمي في انخفاض اليوم السبت، وما زال المركز يتابع الحالة العامة في المملكة للجهات الحكومية والحيوية.

7- البرمجية التي وراء الهجمة كانت تقوم بالتحقق من أنه تم تسجيل أحد النطاقات على الإنترنت قبل الانتشار.

8- وهذا النطاق تم تسجيله بالأمس؛ مما ساهم في إيقاف الهجمة على المستوى العالمي.

9- المركز ينصح بمسح الشبكات بمكافح فيروسات محدث للتأكد من خلوها من البرمجية التي خلف الهجمة حتى لو لم تكن مفعلة.

10- كما يوصي المركز بتحديث الأنظمة لإغلاق الثغرات والاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منفصل عن الشبكة واختبارها بشكل دوري.