«كفى» تحذر الطلاب والطالبات من تجار «الكبتاجون» أيام الاختبارات

تواصل – نايف الحربي:

حذر مدير عام جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون والذين ينشطون أيام الاختبارات بزرع الوهم أنها تعين الطلاب على الفهم والنجاح.

وقال الشيخ: “إن الدولة -أيدها الله- ساهرة على أمن الوطن والمواطن ووزارة الداخلية بقيادة ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف -حفظه الله- بترت كل الأيادي التي تسعى للعبث بأرواح أبنائنا وبناتنا”.

وأضاف، أنه على جميع أفراد المجتمع، أن يقفوا صفاً واحداً لمجابهة العابثين، وخصوصاً أولياء الأمور عليهم أن يكونوا قريبين من أبنائهم ويوجهوهم التوجيه السليم ويحذروهم من خطر هذه الحبوب التي تأتي نتائجها عكسية وتحول الآلاف من الطلاب إلى مدمنين في نهاية المطاف.

وأكد الشيخ، أن جمعية كفى بفروعها في جدة ومكة والطائف والقنفذة والليث وبحرة أطلقت مطلع الأسبوع الماضي حملات التوعية في المدارس بمراحلها الثانوية والمتوسطة والابتدائية، عبر فريق كفى التوعوي والذي يتوجه إلى المدارس وإلى المنتزهات وأماكن تجمع الشباب لنصحهم وتحصينهم من الآفات.