 «مدني الرياض» يُطلق حملةً وقائية استعداداً لرمضان وموسم الصيف.. غداً | صحيفة تواصل الالكترونية

«مدني الرياض» يُطلق حملةً وقائية استعداداً لرمضان وموسم الصيف.. غداً

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«مدني الرياض» يُطلق حملةً وقائية استعداداً لرمضان وموسم الصيف.. غداً

تواصل – واس:

يُطلق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، غداً الأحد، حملةً السلامة الوقائية في محافظات المنطقة ومدينة الرياض، وذلك تحت إشراف مدير إدارة الدفاع المدني بالرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي.

وتأتي هذه الحملة الوقائية، في إطار استعداد الدفاع المدني لموسم شهر رمضان المبارك وموسم الصيف، وستشمل الحملة الكشف على العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها الفنادق، والشقق المفروشة، والمطاعم، والمجمعات التجارية، والأسواق، والمستودعات، وصالات الأفراح، والمدن الترفيهية، وعدد من المواقع الحيوية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالجميع العمل على توفير وسائل السلامة وصيانتها والوقاية من الأخطار، مع التأكد من معرفة العاملين لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدر الله، ومعالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.

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