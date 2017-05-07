«أمانة الشرقية» تضبط موقعاً لنهل الرمال غرب الدمام

تواصل – واس:

ضبطت بلدية غرب الدمام ، مساء أمس الجمعة، موقعاً في ضاحية الملك فهد بغرب الدمام، يعمل عليه مجموعة من ناهلي الرمال، وذلك بعد مداهمته ميدانياً، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقال رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني “إنه بعد متابعة ورصد مواقع نهل الرمال في نطاق البلدية غرب الدمام، داهم مسؤولو البلدية موقعاً في ضاحية الملك فهد، حيث تم ضبط شيول وأربع شاحنات يقومون بنهل الرمال وتجريف الأراضي وذلك بالتنسيق مع الدوريات الأمنية” مشيراً إلى أنه تم حجز الشاحنات والمعدات، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لاستدعاء مُلاّك تلك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وفي سياق متصل داهمت بلدية وسط الدمام، شقة سكنية بحي السوق المركزي تستخدم كمستودع للمواد الغذائية وذلك خلال حملاتها المكثفة لمنع البيع المتجول بالمنطقة المركزية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن ضبط الوحدة السكنية جاء نتيجة المتابعة المستمرة لتحركات الباعة المتجولين ورصد مواقع التخزين المحيطة بالشوارع الرئيسة للحد من مصادر تموينهم.

وأشار إلى أن هذه الوحدة السكنية الثالثة التي يتم ضبطها خلال الفترة القليلة الماضية في ظل استمرار الجهود المبذولة لمراقبة المنطقة، حيث تم حجز جميع المحتويات التي في الشقة، لافتاً إلى أن البلدية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بتطبيق الجزاءات والعقوبات بحق مخالفي النظام ، للمشاركة في ضبط مفترشي الشوارع والأرصفة، وذلك لردع المخالفين بشكل فعال والحد من تجاوزاتهم.

وبيّن رئيس بلدية وسط الدمام، أن حملاتها اليومية مستمرة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضبط الباعة المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.