 خلال شهر.. 339 انتهاكاً لمليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين في اليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال شهر.. 339 انتهاكاً لمليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين في اليمن

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خلال شهر.. 339 انتهاكاً لمليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين في اليمن
آرشيفية

تواصل – واس:

وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، 339 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين خلال شهر ابريل الماضي الماضي.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن الوقائع تمثلت في استهداف وتدمير 52 من الأعيان المدنية والممتلكات، و20 حالة إخفاء قسري لمدنيين، و41 اعتقالاً تعسفياً، و 8 حالات زرع ألغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، إضافة إلى 77 حالة إصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عبادة.

ودعت اللجنة الوطنية، أطراف النزاع كافة إلى احترام حقوق المواطنين في جميع المحافظات والمديريات التي تشهد نزاعاً مسلحاً، وعدم المساس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية لاسيما حملات الاعتقالات غير القانونية وتفجير المنازل.

كما دعت المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة، إلى تكثيف جهودها في إيصال المساعدات للمناطق المتضررة التي تشهد حالات فقر وسوء تغذية وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة وغياب تام لجميع الخدمات الأساسية المتمثلة بالصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

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