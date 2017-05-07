«أداء» يسجل 3 مبادرات للصحة مرتبطة برؤية 2030 بـ«المتأخرة جداً»

تواصل – الرياض:

صنف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، اليوم السبت، ثلاث مبادرات لوزارة الصحة من أهدافها الاستراتيجية الـ15 المرتبطة برؤية 2030 خلال الربع الأول من 2017 بـ”المتأخرة جداً عن مسار الخطة”.

وذكر المركز، أن المبادرات الثلاث المسجلة متأخرة جداً هي: مبادرة التحول التشغيلي المتعلقة بهدف تحقيق أوقات انتظار مقبولة للرعاية الطبية في جميع مراحل تقديم الخدمات، مبادرة المركز الوطني لإدارة الطوارئ لسرعة استجابة الإسعاف لمكالمات 911، ومبادرة الترغيب في مهنة التمريض من خلال تغيير بعض السياسات وإشراك كافة شرائح المجتمع، بحسب صحيفة “مكة”.