المدينة.. السجن والجلْد لمواطن ضرب والدته وهددها بساطور

تواصل – المدينة المنورة:

حكمت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، على مواطن من أرباب السوابق بالسجن 3 أعوام ونصف العام، وبالجلد والمنع من السفر، لتهديده والدته وأخاه الصغير بساطور وفأس، واعترافه بالاعتداء عليها بالضرب في وقت سابق.

وبحسب صحيفة “مكة” فإن الجاني ضرب مقيماً بزجاجة على رأسه، والذي تقدم بشكوى للشرطة، وتعرض لمواطن بالضرب على مؤخرة رأسه مما أفقده وعيه.

وتلقت الدوريات الأمنية، بلاغاً من مواطن يشير إلى أن ابنه يهدد والدته وأخاه الصغير بساطور داخل المنزل، وأنه هرب بعدما وصلت الدوريات للمنزل، وأكدت والدته أنها شاهدت معه فأساً من خلف باب المنزل وأنه شتمها بألفاظ نابية.

وتحركت فرق أمنية، مختصة بعد تعدد البلاغات عن الشخص وتهديده سلامة العابرين بالطريق، لترصده الجهات الأمنية بالحرة الغربية بالمدينة، وهو يحمل حجراً ويهدد المارة، ليتم القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على كمية من الحبوب والحشيش المخدر.

وأثبت التقرير الكيميائي، إيجابية العينة المأخوذة من دمه، وكذلك اعترافه بتعاطيه المخدرات وثبوت الاعتداء على المقيم والمواطن باعتراف الجاني بأنه كان بحالة غير طبيعية، كما أكد أن أقوال والدته بالتهديد والشتم صحيحة بسبب تعاطيه المسكر، وأنه اعتدى عليها بالضرب في وقت سابق.