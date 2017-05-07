 الحريري لعمال «سعودي أوجيه»: اطمئِنوا.. ما في أحد بالمملكة لا يأخذ حقه | صحيفة تواصل الالكترونية

الحريري لعمال «سعودي أوجيه»: اطمئِنوا.. ما في أحد بالمملكة لا يأخذ حقه

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الحريري لعمال «سعودي أوجيه»: اطمئِنوا.. ما في أحد بالمملكة لا يأخذ حقه

تواصل ــ متابعات:

وجّه رئيس الوزراء اللبناني رئيس مجلس إدارة شركة سعودي أوجيه، سعد الحريري، رسالة طمأنة لعمال الشركة المتأخرة رواتبهم بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنهم جميعا سيأخذون حقوقهم كاملة.

وشدد خلال لقائه ببرنامج «صناع النجاح» على قناة «روتانا خليجية»، أن المملكة العربية السعودية لا يضيع فيها حق لأحد، موجها حديثه للعمال قائلا «أنا أقولهم شغلة واحدة، بالمملكة ما في أحد ما يأخذ حقه، خاصةً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد أن أي شركة لديها مستحقات لدى الدولة ستتسلمها، وشركة سعودي أوجيه غالبية عملها مع الدولة».

واعترف الحريري بوقوع بعض الأخطاء في الشركة خلال الفترة الماضية، مؤكداً عزمه على معالجتها، ومرجعاً ذلك لانشغاله خلال الفترة الماضية بالعمل السياسي والانتخابات في لبنان.

وعن أزمة تأخر رواتب العاملين بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، أوضح الحريري أن المشكلة تتعلق بعقد الشركة مع إدارة المجمع، إذ كانت هناك بعض التعديلات المطلوبة على العقد ولم تحصل، ومن هنا نتجت الأزمة.

وأكد أن شركته بريئة من الأضرار البالغة التي نتجت عن السيول التي ضربت عدداً من مدن المملكة خلال السنوات الماضية، مبيناً أن الأنفاق وخزانات مياه الأمطار تتطلب أعمال صيانة ومتابعة، إذ ينبغي إجراء عملية تنظيف مضخات المياه قبل فصل الشتاء أو مواسم الأمطار والسيول لمعالجة التسربات الموجودة بالأنابيب.

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