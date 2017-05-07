دبلوماسي سعودي يتبرع بـ«كليته» لإنقاذ حياة شقيقته في «أمريكا»

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أجرى دبلوماسي سعودي عملية جراحية داخل أحد المستشفيات الأمريكية أمس، تبرع خلالها بإحدى كليتيه لشقيقته البالغة من العمر 39 عاماً، بعد معاناتها الطويلة مع المرض.

وتبرع الدبلوماسي السعودي، فيصل بن إبراهيم الشمري نائب مدير الشؤون الثقافية للأندية والمنظمات الطلابية في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة بأمريكا، بإحدى “كليتيه” لشقيقته من أمه “عهود” التي أرهقها غسيل الكلى المستمر، ما دفعه لأن يضع حداً لهذا الوجع، ويمنحها جزءاً من جسده.

وأكد الشمري، عقب نجاح العملية أنه لا يزال يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الأمريكية، وهو بخير ويشعر بالسعادة، لأنه أنهى معاناة شقيقته، مضيفا أنه “اتخذت القرار بعدما شعر بآلامها، خصوصاً أنها تغسل الكلى منذ فترة طويلة”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وفي تغريدته على ‘‘تويتر‘‘ قبل إجراء العملية، قال المحلل والكاتب السياسي الشمري: “أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي ومالي”، وعقب الإفاقة عاد ليغرد: “شكراً لكل من تمنى لي الخير، وشكراً لكل من سأل واتصل وغرد، وشكراً لكل من دعا الله عز وجل، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، شكراً لكم من القلب”.

من جهته، قال صديقه هادي الفقيه: عايشت آلام الشمري من معاناة شقيقته، لاسيما أنها دخلت العناية المركزة في وضع حرج، خلال الشتاء الماضي، وكادت تفقد حياتها، لذا قرر فيصل أن يتبرع بكلية لإنهاء معاناتها.