القضاء التركي ينتصر للسوريين.. جوازات سفر ائتلاف المعارضة «شرعية»

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كشف رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، عن إصدار القضاء التركي حكمًا قضائياً، اليوم، يرفض فيه تجريم حاملي جوازات سفر المعارضة السورية، وكذلك ألغى العقوبات المترتبة عليهم، ومنها حرمانهم من دخول تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، على خلفية لقاء جمع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة.

وكانت السلطات التركية قد احتجزت على مدار الأشهر الماضية عشرات السوريين في مطار “أتاتورك” باسطنبول على خلفية حيازتهم جوازات سفر صادرة عن الائتلاف الوطني السوري.

واضطرت عدداً كبيراً من السوريين لاستخراج ما يسمى بـ”جوازات الائتلاف”، في حل مؤقت لأزمة استصدار وتجديد الجوازات بسبب التهديدات الأمنية، ومنهم من استخرجه عبر وسطاء وسماسرة يتعاملون بطريقة غير مباشرة مع شخصيات محسوبة على الائتلاف في تركيا.

وبعد حكم القضاء التركي اليوم، فإن جوازات السفر السورية المعتمدة من الائتلاف الوطني السوري باتت مقبولة رسميا في تركيا، وأصبح لحامليها الحق في التحرك بحرية في البلاد دون مواجهة مخاطر أمنية.

لقاء جاويش والمعارضة

وكان وفد الائتلاف السوري برئاسة رياض سيف، قد التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والمستشار اوميت يالجن والمدير العام لدائرة الشرق الأوسط بالخارجية، الخميس الماضي، في العاصمة التركية أنقرة،لبحث آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة السورية.

وخلال اللقاء قدم سيف تصورات الهيئة الرئاسية الجديدة للائتلاف الوطني للمرحلة المقبلة، وسلم الوزير التركي عدداً من المشاريع التي تعمل عليها الحكومة السورية المؤقتة في المناطق المحررة، مثنياً على التعاون الذي تبديه كافة مؤسسات ووزارات الحكومة التركية في تسهيل تلك المشاريع والتّعاون مع طواقم الحكومة المؤقتة لإنجازها.

كما تناول الطرفان تسهيل الإجراءات في بعض الملفات التي تخص السوريين المقيمين في تركيا، مثل التأشيرات والتعليم والإقامات، حسبما أورد البيان.