عضو شورى يقترح إنشاء صندوق جديد للتقاعد

تواصل – الرياض:

اقترح عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري، إنشاء صندوق جديد للتقاعد، يسهم في حل وتفادي مشكلات الصندوق الحالي، مؤكداً ضرورة أن يكون للصندوق الجديد إدارة واستثمارات جديدة، وأن تكون انطلاقته من العام الحالي.

وطالب “الدوسري” بتأمين صحي للمتقاعدين، حتى تكون حياتهم أكثر استقراراً، وأن تكون نسبة الاستقطاع من الصندوق أقل من النسبة الحالية، حتى تعود الفائدة على الدولة والموظف وأرباب العمل، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأضاف: “بالإمكان إدخال جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الصندوق، بحيث يتفادى الأخطاء السابقة”، مشدداً على ضرورة عدم تكرار وجود كرة الثلج التي كانت تتكرر في الصناديق القديمة.

وأشار “الدوسري” إلى عدم ضرورة أن تكون إدارة الصندوق الجديدة بأعداد كبيرة، كما هو المعمول به حالياً، مع الاستفادة من الصناديق الاستثمارية الموجودة لإدارة رأس المال في البداية، معللاً ذلك بأن رأس المال قد يكون في البداية متواضعاً، وحتى لا تكون هناك أعباء إدارية ومالية أكبر من حجم الاستثمار، واقترح أن لا تتجاوز مدة إدارة الشركات للصندوق 10 سنوات.