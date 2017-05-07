«واشنطن بوست»: مستشارون لـ«ترامب» يشككون في قدرته على إخضاع طالبان

تواصل- سامر محمد:

أبرزت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي “اتش آر مكماستر” عن أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيسمح بمقترح عسكري لتوسيع الدور الأمريكي في أفغانستان بمزيد من القوات، وربما لا يفعل ذلك إلا بعد جولته الخارجية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الجديدة المقترحة التي تخضع لمراجعة طويلة من قبل البيت الأبيض والمدعومة من مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية بينهم “مكماستر” نفسه، ستعطي الجيش الأمريكي سلطة أوسع بشكل كبير لاستخدام الضربات الجوية ضد مسلحي طالبان في أفغانستان، وربما تحريك قوات أمريكية لمساعدة الجيش الأفغاني بشكل قريب من ساحة القتال، وسط توقعات بأن يرفع أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” أعداد قواتهم المتواجدة في أفغانستان.

وكشفت الصحيفة عن أن بعض مستشاري “ترامب” يرون أن الخطة لا تتناسب مع تعهد الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية بخفض التدخل العسكري في الخارج، ويشككون فيما إذا كانت الخطة ستحقق أي نجاح عن الخطط الفاشلة السابقة لهزيمة طالبان أو دفعهم إلى مائدة التفاوض.