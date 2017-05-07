«مكافحة المخدرات»: مستشفياتنا تستقبل 300 مدمن يومياً

تواصل – الرياض:

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، عن استقبال 300 مدمن للمخدرات يومياً بمستشفيات الأمل بالمملكة، بينهم حالات نساء.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الوقاية بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، المقدم ناصر الزهراني: إن “غالبية النساء المدمنات لديهن في الأصل مشكلات سلوكية انحرافية”.

وأضاف “الزهراني”: أن مركز استشارات الإدمان التابع للإدارة يقدم الاستشارات للمدمنين وذويهم في مجالات الإدمان والطب النفسي وغير ذلك من استشارات، مبيناً أن ذلك يتم في سرية تامة، وفقاً لصحيفة “المدينة”.