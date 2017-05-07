 الإمارات.. حالة وفاة و4 مصابين في حريق ناقلة بترولية بالشارقة | صحيفة تواصل الالكترونية

الإمارات.. حالة وفاة و4 مصابين في حريق ناقلة بترولية بالشارقة

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الإمارات.. حالة وفاة و4 مصابين في حريق ناقلة بترولية بالشارقة

تواصل – وكالات:

توفي عامل وأصيب أربعة آخرون، اليوم السبت، إثر حريق اندلع في ناقلة مواد بترولية تحمل علم بنما في ميناء الحمرية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الشارقة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتقاله لناقلات أخرى”.

ويقع ميناء الحمرية على الساحل الشمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويبعد حوالي 15 كيلومتراً عن وسط إمارة الشارقة، ويحوي منطقة حرة تحتوي على عدد كبير من المصانع.

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