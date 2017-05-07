غداً.. 2500 موظفاً حكومياً يلتحقون ببرامج تدريبية في معهد الإدارة العامة

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يستقبل معهد الإدارة العامة ابتداءً من غداً الأحد, 2511 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 104 برامج تدريبية ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين في الرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 998 موظفًا حكوميًا، بـ 42 برنامجاً تدريبياً هي: إدارة الاجتماعات، إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الايرادات والنفقات العامة، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد التقارير، إعداد الحملات الإعلامية، إعداد المدربين، إعداد المراسلات، الأرقام القياسية، الاشراف الاداري، الأعمال التجارية، الإلقاء الفعال، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، الهندسة القيمية، برمجة المشاريع الهندسية باستخدام MS Project، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، عمليات تخزين المواد، قضاء التنفيذ، لغة الاستفسار البنائية SQL، مبادئ المحاسبة المالية، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الشراء المباشر، تصميم الاستبانة، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة.

فيما يلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة, 632 موظفًا حكوميًا، بـ 25 برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة الاجتماعات، إدارة الأداء الوظيفي، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الرقابة على المواد، العروض التقديمية (Power Point)، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، عمليات تخزين المواد، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات الفهرسة الوصفية للكتب، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، نظم الرقابة الداخلية، هندسة البرمجيات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 284 موظفًا حكوميًا، بـ 11 برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة الايرادات والنفقات العامة، إعداد التقارير، الاجازات، الإشراف الاداري، المتابعة الإدارية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تقييم دراسات الجدوى للمشاريع، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، التقارير المالية الحكومية، سلوكيات الوظيفة العامة.

كما يلتحق في فرع المعهد النسائي بالرياض, 313 موظفة حكومية بـ 12 برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة الاجتماعات، إدارة الأداء الوظيفي، ادارة التغيير التنظيمي، الإبداع الإداري، الاشراف الاداري، الإلقاء الفعال، السكرتارية الالكترونية، تخطيط الخدمات الصحية، مباشرة الأموال العامة، مهارات الفهرسة الوصفية للكتب، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المرؤوسين.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 264 موظفًا حكوميًا بـ 13 برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة الوقت، إدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة Windows، العروض التقديمية (Power Point)، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تصميم المسوح الإحصائية، حماية الملكية العقارية للدولة، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، المحاسبة الحكومية في الفروع، سلوكيات الوظيفة العامة. في حين يلتحق بفرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية،20 موظفة حكومية ببرنامج العروض التقديمية (Power Point) .